Москва, , 08:41 — REGNUM Хоккеисты из казахстанского «Барыса» уступили на выезде московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3, сообщает 15 ноября издание Vesti.kz.

На четвертой минуте встречи ворота «Барыса», которые защищал канадец Эдди Паскуале, поразил Артем Волков. Счет сравнял защитник казахстанской команды Леонид Метальников.

На 20-й минуте форвард Никита Михайлис забил шайбу в ворота москвичам. Однако за оставшееся время встречи казахстанские хоккеисты не смогли удержать преимущество, пропустив шайбу на 37-й минуте и на 23-й секунде овертайма.

Отметим, следующий матч «Барыс» проведет 19 ноября в Нур-Султане против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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