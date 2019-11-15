Принс-Альберт, , 08:12 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) одержала победу команде Западной хоккейной лиги (WHL) в шестом матче Суперсерии — 2019. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе сборной России шайбы забросил нападающий Лев Комиссаров, Илья Круглов и Захар Шабловский. У канадской команды отличились Нолан Фут, оформивший дубль, и Райан Чижовски.

В серии буллитов точнее были российские хоккеисты. Победный буллит забросил Максим Соркин.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 3:3. Победитель Суперсерии определился в дополнительной серии буллитов, в которой уже точнее оказались канадцы. Решающий бросок исполнил Нолан Фут.

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