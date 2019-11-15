Эдмонтон, Канада, , 07:52 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил нападающий Коннор Макдэвид, две шайбы забросил Райан Ньюджент-Хопкинс, ещё одна шайба на счету Зака Кассиана.

В составе «Колорадо» двумя точными бросками отметился нападающий Андре Бураковски, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 28 очков после 21 матча. «Колорадо» идёт на шестом месте с 24 очками после 19 игр.

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