Буффало, США, , 07:48 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Каролины» российский нападающий Андрей Свечников забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Джордан Стаал, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Даги Хэмилтон.

В составе «Баффало» точными бросками отметились Джефф Скиннер, Кёртис Лазар, Хенри Йокихарью и Юхан Ларссон.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 23 очка после 19 матчей. «Баффало» идёт на 18-м месте с 21 очком после 18 игр.

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