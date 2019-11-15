Санрайз, США, , 07:17 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» шайбы забросили защитник Джош Морисси и нападающие Николай Элерс, Марк Шайфли и Адам Лаури. У «Флориды» дубль на счету Винсента Трочека, ещё один гол забил Александр Барков.

Отметим, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 26 бросков из 30.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 23 очка после 20 матчей. «Флорида» идёт на 12-м месте с 23 очками после 19 игр.

Читайте также: Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»