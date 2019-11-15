Тампа, США, , 07:11 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 9:3.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами. Дубль на счету форварда Алекса Киллорна. Кроме того, шайбы забрасывали Люк Шенн, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос, Патрик Марун, Кевин Шаттенкирк и Янни Гурд.

В составе «Рейнджерс» дубль на счету нападающего Филипа Хитила, одну шайбу забросил Крис Крайдер. Российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи, Павел Бучневич — одну.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 20 очков после 16 матчей. «Рейнджерс» идут на 23-м месте с 18 очками после 17 игр.

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