Оренбург, , 07:10 — REGNUM В Оренбурге пройдут домашние игры женской сборной России по баскетболу в рамках квалификации чемпионата Европы — 2021. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что регион готов принять домашние турниры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Речь о домашних играх и развитии уличного баскетбола шла 14 ноября на встрече губернатора Дениса Паслера и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Напомним, 14 ноября в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» состоялся матч с участием женской сборной России и сборной Боснии и Герцеговины. Российская команда уступила противнику всего одно очко. Игра завершилась со счетом 69:70.

Стоит отметить, что билеты на игру разлетелись мгновенно. Зал был полон и ждал баскетбола высокого уровня.

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