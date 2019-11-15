Стамбул, Турция, , 06:53 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:90.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» остин Холлинс, набравший 26 очков. У «Анадолу Эфес» наибольшую результативность показал разыгрывающий Василье Мичич, на счету которого 24 очка.

На сегодняшний день «Зенит» занимает 17-е место в турнирной таблице Евролиги. На счету команды две победы в восьми матчах.

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