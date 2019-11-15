Мытищи, Московская область, , 06:42 — REGNUM Подмосковные «Химки» одержали победу над итальянским «Миланом» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 87:79.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 24 очка. У «Милана» наибольшую результативность показал форвард Луис Скола, на счету которого 16 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Евролиги. На счету команды шесть побед в восьми матчах.

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