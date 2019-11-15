Лондон, , 06:20 — REGNUM Ещё четыре участника чемпионата Европы по футболу 2020 года определились по итогам матчей, прошедших 14 ноября. Путёвки на турнир заработали сборные Англии, Чехии, Франции и Турции.

Футбольный мяч

Напомним, ранее выход на Евро-2020 себе обеспечили команды России, Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Англии разгромила команду Черногории (7:0). Сборная Чехии обыграла Косово (2:1), а сборная Франции — Молдавии (2:1). Кроме того, сборная Турции сыграла вничью с Исландией (2:1).

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля. Финальный матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Сборная Франции обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020