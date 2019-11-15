Эльбасан, , 06:09 — REGNUM Сборная Албании сыграла вничью с командой Андорры в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе команды Андорры дубль оформил полузащитник Кристиан Мартинес. За сборную Албании отличились форварды Беким Балай и Рею Манай.

Сборная Албании идёт на четвёртом месте в турнирной таблице группы H, имея в активе 13 очков после девяти матчей. Команда Андорры с четырьмя очками занимает пятое место. Обе команды уже не имеют шансов выйти на Евро-2020.

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