Сен-Дени, Франция, , 05:55 — REGNUM Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Молдавии Вадим Раца. На 35-й минуте защитник французской команды Рафаэль Варан сравнял счёт. А на 79-й минуте форвард Оливье Жиру реализовал пенальти и принёс сборной Франции победу.

Таким образом, сборная Франции вышла на чемпионат Европы 2020 года. Команда занимает первое место в отборочной группе H. Французская команда набрала 22 очка после девяти матчей и опережает на два балла от сборную Турции, идущую на втором месте.

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