Белград, , 05:44 — REGNUM Сборная Сербии одержала победу над командой Люксембурга в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Александар Митрович Ardfern

В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича. У Люксембурга отличились Жерсон Родригес и Давид Тюрпель.

На сегодняшний день сборная Сербии занимает третье место в отборочной группе B. Сербская команда набрала 13 очков после семи матчей и отстаёт на один балл от сборной Португалии, идущей на втором месте.

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