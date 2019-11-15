Фару, Португалия, , 05:40 — REGNUM Сборная Португалии одержала победу над командой Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Криштиану Роналду Ludovic Péron

В составе португальской команды хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду, ещё по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.

На сегодняшний день сборная Португалии занимает второе место в отборочной группе B. Португальцы набрали 14 очков после семи матчей и опережают на один балл сборную Сербии, идущую на третьем месте.

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