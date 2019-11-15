Владивосток, , 04:56 — REGNUM Толстый кот Виктор, хозяина которого «Аэрофлот» исключил из программы лояльности за подмену животного на регистрации, провёл занятие в тренажерном зале с командой континентальной хоккейной лиги «Адмирал», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.

«Канат, беговая дорожка, силовые упражнения — всё по-серьёзному», — пояснил тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.