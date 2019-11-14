Ростов-на-Дону, , 23:23 — REGNUM Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

«Информация, высказанная в ряде СМИ главным тренером футбольной команды «Ростов» Валерием Карпиным о финансовой поддержке клуба правительством Ростовской области, не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.

Так, например, в 2019 году «Ростову» из областного бюджета был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей, в безвозмездном пользовании находится стадион «Олимп-2», который планируется отремонтировать за счёт региональной казны.

С 1 января 2020 года стадион «Ростов Арена», который передан в собственность Ростовской области, станет домашней ареной клуба, в 2022 году планируется построить полноценную базу для команды.

ИА REGNUM напоминает, что Карпин ранее подтвердил информацию о тяжёлой финансовой ситуации, сложившейся в клубе. По словам тренера, в течение последних трёх месяцев образовались долги по заработной плате перед тренерским штабом и игроками.

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