Оренбург, , 20:42 — REGNUM В Оренбурге 14 ноября состоялся первый матч квалификации Евробаскета-2021, где женская сборная России играла против команды Боснии и Герцеговины. Сборная России уступила всего одно очко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перед игрой Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Перед игрой Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Тренер Александр Ковалев отметил, что игра была тяжёлая. Последняя атака противника оказалась эффективной, наша сборная собрала все силы, но оставалось слишком мало времени — считанные секунды. «Мы не сдавались и бились до самого конца. Было всего четыре тренировки. Мы сделали все, что смогли», — сказал он.

Счёт на табло Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Тренер сборной Боснии и Герцеговины назвал итог чудом. В течении игры наблюдались качели: победа была то на стороне российской сборной, то переходила команде Боснии и Герцеговины.

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