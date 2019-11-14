Москва, , 16:09 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил Adidas переделать форму для футболистов к Евро-2020.

«Я не призываю немедленно расторгать контракт с немецкой компанией, они 12 лет шили форму для наших футболистов, и никаких серьезных претензий к ним не было. Но то, что они сшили сейчас — надо переделать, тем более времени до Евро-2020 у них достаточно», — отметил Лебедев в Facebook.

Он считает, что дизайнеры «перемудрили» с формой для нашей сборной.

«Их объяснение, что, мол, полосы флага выстраиваются в правильном бело-сине-красном сочетании, когда игроки поднимают руки, празднуя забитый гол, никуда не годится. Это что получается, когда мы забиваем — мы русские, когда стоим — сербы, а когда бежим — французы или голландцы? Какой-то бред», — рассуждает он.

Особенно, по мнению депутата, глупо эти оправдания выглядят на фоне того, что для Германии и Бельгии компания расположила полосы их флагов в правильном порядке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители фирмы прояснили ситуацию с новой формой сборной России, которая после презентации вызвала много критики.

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