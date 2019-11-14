Мельбурн, Австралия, , 15:27 — REGNUM Сборная России по теннису сыграет с командами США, Италии и Норвегии на турнире ATP Cup. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Отмечается, что сборная России попала в группу D. Соревнования будут проходить в Австралии с 3 по 12 января 2020 года. Матчи пройдут на «харде».

Всего в турнире примут участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

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