Монако, 14 ноября 2019, 14:36 — REGNUM Болельщики «Монако» в четвёртый раз признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком матча. Об этом 14 ноября сообщается на сайте клуба.
Головин второй раз подряд стал лучшим в составе «Монако» в домашних матчах. Ранее он получил эту награду за игру во встрече с «Марселем» в Кубке лиги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Головин забил единственный гол в матче с «Дижоном» (1:0) и был включён в символическую сборную 13-го тура чемпионата Франции.
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