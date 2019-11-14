Самара, , 14:32 — REGNUM IХ областная военно-спортивная игра «Штурм» стартовала в Самарской области. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам чиновников, в «Штурме», который проходит в п. Рощинский на базе 30-й отдельной мотострелковой бригады, в этом году принимают участие 19 команд военно-патриотических клубов из 11 населенных пунктов области.

Областная военно-спортивная игра пройдет в несколько этапов и закончится 16 ноября. В финал пройдут только 10 команд.

Отмечается, что команды, которые займут призовые места получат не только кубки и ценные призы, но и финансирование на развитие своих клубов.