Москва, , 14:24 — REGNUM Представители adidas прояснили ситуацию с новой формой сборной России, которая после презентации вызвала много критики. В компании отметили, что разрабатывали дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнёрскими футбольными союзами.

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На претензии по поводу перевёрнутого российского флага на рукавах формы, представили adidas пояснили, что цвета выстраиваются в государственный флаг Российской Федерации «при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола».

«Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной, — приводит издание «Спорт-Экспресс» пояснения компании. — Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед».

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Отсутствие практически каких-либо существенных изменений в дизайне формы представители adidas обосновали тем, что «в профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично и не отвлекать от красивой игры и качественного футбола».

Как сообщало ИА REGNUM, презентация новой формы сборной России для Евро-2020 состоялась 7 ноября. Однако игроки российской сборной по футболу отказались играть отборочные матчи Евро-2020 в новой форме.

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