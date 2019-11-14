Цюрих, Швейцария, , 14:19 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер занял должность в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Венгер назначен на пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. По словам Венгера, он хотел бы поделиться своими знаниями о футболе и внести вклад в улучшение тренерской работы по всему миру

«Я с нетерпением жду момента, когда начну свою деятельность, так как всегда интересовался анализом футбола в более широкой перспективе», — сказал Венгер.

Отмечается, что Венгер будет заниматься развитием как мужского, так и женского футбола.

Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок Англии, а также доходила до финала Лиги чемпионов в 2006 году.

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