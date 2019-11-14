Лос-Анджелес, США, , 13:05 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 23 очка. Кроме того, форвард Джавейл Макги сделал дабл-дабл из 18 очков и 17 подборов.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Д’Анджело Расселл, на счету которого 21 очко.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице НБА, на счету команды 20 очков после 11 матчей. «Голден Стэйт» потерпел 10-е поражение в сезоне и занимает последнее, 30-е место.

Читайте также: «Бостон» одержал победу над «Вашингтоном», несмотря на 44 очка Била