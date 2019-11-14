Бостон, США, , 12:54 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 140:133.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 44 очка. В составе «Бостона» наибольшую результативность показал защитник Кемба Уокер, на счету которого 25 очков.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 19 очков после 10 матчей.

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