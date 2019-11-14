Бишкек, , 12:47 — REGNUM Женская команда Узбекистана по волейболу завоевала третье место на чемпионате Азии в Бангладеше, сообщили 14 ноября в пресс-службе федерации волейбола республики.

По итогам группового этапа, в котором приняли участие пять сборных, Киргизия заняла четвертое место и получила право сразиться за бронзу. Киргизские спортсменки одержали уверенную победу над командой Бангладеша, взяв реванш за поражение в групповом этапе.

Отметим, 13 ноября в групповом этапе чемпионата Азии по волейболу лучшим игроком в матче между женскими сборными Киргизии и Бангладеша признана центральный блокирующий киргизской команды Камила Оморбеова.

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