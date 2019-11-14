Хьюстон, США, , 12:44 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 102:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 47 очков. Кроме того, форвард Клинт Капела сделал дабл-дабл из 12 очков и 20 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 19 очков после 11 матчей.

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