Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Нападающий «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 14 ноября общается на сайте лиги.

Пажо забросил три шайбы в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», благодаря чему его команда выиграла со счётом 4:2. Для него этот хет-трик стал третьим в карьере в НХЛ.

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Второй звездой признан форвард «Даллас Старз» Джо Павелски, который оформил дубль в матче с «Калгари Флэймз» (3:1).

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Замкнул тройку форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. На его счету гол и две результативные передачи в игре с «Вегас Голден Найтс» (5:3).

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