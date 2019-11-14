Самара, , 11:22 — REGNUM Баскетболисты «Самары» обыграли «Уфимец» в 1/8 финала Кубка России со счетом 82:63 и вышли в четвертьфинал турнира. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба БК «Самара».

Матч проходил 13 октября в Уфе.

По сообщению пресс-службы БК «Самара», первую четверть матча самарские спортсмены закончили со счетом 25:19 в свою пользу. Второй период закончился со счетом 47:33 с перевесом в 14 очков в пользу самарских баскетболистов.

В третьей четверти «Уфимцу» после трех минут игры удалось сократить разрыв в счете 52:46. А к концу этого периода перевес самарских спортсменов составил всего 4 очка — 60:56.

В результате самарские баскетболисты в этом матче одержали победу со счетом 82:63 .

Отмечается, что соперником команды «Самара» в четвертьфинале станет действующий обладатель Кубка, представитель Единой лиги ВТБ «Парма» из Пермского края. Даты проведения матчей будут определены чуть позже.