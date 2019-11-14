Москва, , 11:00 — REGNUM Главным тренером сборной России по выездке стал британец Фердинанд Эйлберг. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России.

Отмечается, что контракт с 66-летним британским специалистом подписан до 30 сентября 2020 года. Его основной задачей будет формирование состава сборной России по выездке на Олимпийские игры.

Кроме того, в его обязанности будет входить разработка принципов подготовки российских всадников, работа с российскими тренерами для обмена опытом, а также взаимодействие с резервом сборной по выездке и молодёжной командой.

Отметим, что в качестве спортсмена Эйлберг выиграл серебряную медаль чемпионата Европы по выездке 1993 года в команде. Тренерскую деятельность он начал в 1980 году.