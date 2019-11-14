Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет американский футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с Ибрагимовичем не будет продлён по взаимному согласию сторон. Соглашение было рассчитано до конца 2019 года.

«Мы хотим поблагодарить Златана за его вклад в развитие клуба и лиги. С момента прихода в 2018 году он положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе», — сказал президент клуба Крис Клайн.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с марта 2018 года. За это время он провёл 58 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.

Ранее Ибрагимович заявил, что перейдёт в один из испанских клубов. Позже сообщалось, что он может вернуться в «Милан».

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