Кемерово, , 10:51 — REGNUM Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» лишился главного тренера — Дмитрий Пархоменко уволился.

Уходу Пархоменко предшествовал очередной матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги — 13 ноября «Металлург» принимал «Горняк» из башкирского города Учалы, пишет «Новокузнецк.ру». Гости одержали победу со счётом 3:1. Это поражение для новокузнецкого клуба стало девятым в 11 последних встречах, команда опустилась на 11 из 16 мест в турнирной таблице «конференции 2» ВХЛ.

«К сожалению, парни не слышат меня. Поэтому мною принято решение подать в отставку. Очень жаль, хотелось бы извиниться перед болельщиками, перед родным краем, областью. Не получается. Спасибо», — сказал на пресс-конференции после игры Дмитрий Пархоменко.

На сайте новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» сообщается, что на пост исполняющего обязанности главного тренера назначен Альберт Логинов.

«Сергей Бердников, после увольнения Дмитрия Пархоменко являвшийся исполняющим обязанности наставника новокузнечан, будет одним из тренеров. Сегодня Альберт Леонидович прибыл в Новокузнецк и был представлен команде», — говорится в официальном сообщении.

Альберт Логинов является воспитанником ижевского хоккея. В текущем чемпионате до 1 ноября он был главным тренером «Зауралья».