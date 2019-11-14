Уфа, , 10:02 — REGNUM Стадион имени Н. Гастелло в Уфе планируют передать на баланс республики Башкирия. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что сейчас комплекс находится на балансе Уфимского моторостроительного производственного объединения, которое входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Предприятие готово провести капитальный ремонт спортивного сооружения и поддерживать его развитие в дальнейшем.

В настоящее время на стадионе занимаются работники предприятия, их дети и жители микрорайона.

Отмечается, что у спортивного сооружения есть значительный потенциал для развития и расширения перечня профильных видов спорта.