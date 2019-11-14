Нью-Йорк, США, , 09:57 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Энтони Бовиллье, ещё по голу забили Мэтью Барзал, Дерик Брассар и Кейси Сизикас. Российский вратарь Семён Варламов отразил 23 броска из 27.

В составе «Торонто» точными бросками отметились форвард Каспери Капанен, Вильям Нюландер, Джастин Холл и Джон Таварес.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 27 очков после 17 матчей. «Торонто» идёт на 14-м месте с 22 очками после 20 игр.

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