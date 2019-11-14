Ньюарк, США, , 09:51 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Оттавы» хет-трик оформил нападающий Жан-Габриэль Пажо, ещё один гол забил Марк Боровецки после передачи Никиты Зайцева.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились форвард Уэйн Симмондс и защитник Уилл Барчер. Российский нападающий Никита Гусев отдал результативную передачу.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 15 очков после 18 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 29-м месте с 14 очками после 17 игр.

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