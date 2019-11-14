Лас-Вегас, США, , 09:40 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Чикаго» шайбы забросили Патрик Кейн, Кэлвин де Хаан, Эрик Густафссон, Кирби Дак и Дилан Строум. У «Далласа» точными бросками отметились Уильям Каррье, Вильям Карлссон и Нейт Шмидт.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 18 очков после 18 матчей. «Вегас» идёт на 18-м месте с 21 очком после 20 игр.

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