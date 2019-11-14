Самара, , 09:27 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Рубин» (г. Казань) из-за драки болельщиков на матче чемпионата России по футболу в Самаре. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба КДК.

Встреча между двумя командами прошла 4 ноября на стадионе «Самара Арена». Тогда произошла драка между болельщиками.

В итоге самарский футбольный клуб оштрафовали на 20 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Кроме этого, на клуб наложили штраф в 200 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе. А 300 тысяч рублей клуб заплатит за действия зрителей, который могли привести к возбуждению вражды.

В соответствии с решением КДК «Крылья Советов» обязан, с пометкой «условно», провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе.

В результате, клубу назначили испытательный срок до окончания чемпионата России по футболу сезона 2019−2020 годов.

Отмечается, что если подобное повториться, то к клубу будут применены более строгие санкции.

Футбольный клуб «Рубин» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неправомерные действия болельщиков, на 30 тысяч рублей за выкрикивание зрителями оскорбительных выражений и 30 тысяч рублей за выход старшего тренера команды за пределы технической зоны без получения разрешения судьи.