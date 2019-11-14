Филадельфия, США, 14 ноября 2019, 09:16 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.
В первом периоде счёт открыл нападающий «Вашингтона» Брендан Лайпсик. В третьем периоде форвард «Филадельфии» Клод Жиру сравнял счёт, результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вашингтона». Решающий бросок исполнил российский форвард Евгений Кузнецов.
На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 20 матчей. «Филадельфия» идёт на девятом месте с 23 очками после 18 игр.
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