Филадельфия, США, , 09:16 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Вашингтона» Брендан Лайпсик. В третьем периоде форвард «Филадельфии» Клод Жиру сравнял счёт, результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вашингтона». Решающий бросок исполнил российский форвард Евгений Кузнецов.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 20 матчей. «Филадельфия» идёт на девятом месте с 23 очками после 18 игр.

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