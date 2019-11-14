Саскатун, , 08:54 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче Суперсерии — 2019. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе сборной России шайбы забросил нападающий Максим Соркин. У канадской команды отличились Боулен Байрэм и Кайлен Эддисон.

Таким образом, счёт в серии стал 2:3 в пользу канадских команд. Следующий матч состоится 15 ноября. Соперником также будет команда Западной хоккейной лиги WHL.

Читайте также: Российские хоккеисты обыграли команду OHL в Суперсерии в Канаде