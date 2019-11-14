Лондон, , 08:38 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Циципас восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три брейк-пойнта. На счету Зверева пять эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Напомним, ранее Циципас обыграл российского теннисиста Даниила Медведева и вышел в полуфинал турнира, а Зверев одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем.

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