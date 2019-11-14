Лондон, 14 ноября 2019, 08:31 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 49 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).
Медведев 21 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Надаля четыре эйса, две ошибки на подаче и 4 из 9 брейков.
Напомним, ранее Медведев проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу, а Надаль уступил немецкому теннисисту Александру Звереву.
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