Пекин, , 07:50 — REGNUM 13 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал на своем льду гостей из далекого зарубежья — команду «Йокерит» из столицы Финляндии Хельсинки. Встреча прошла при двух с половиной тысячах болельщиках на «Шоуган Арене» в Пекине и закончилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 3:2.

Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

Хозяева льда «Куньлунь» ровно в два раза превзошли своего соперника по количеству нанесенных в створ ворот бросков. В отличии от именитого «Йокерита» «Куньлунь» смог удивить своего зрителя, нанеся 40 точных бросков по воротам Яниса Калниньша. Но вопреки всем стараниям китайского клуба «Йокерит» лучше реализовывал свои моменты, во многом благодаря многолетнему опыту выступлений в КХЛ. Таким образом, подопечным Лаури Марьямяки понадобилось всего шесть бросков, чтобы открыть счет матча и при этом выйти сухими из воды, справившись с прессингом соперника. На 16-й минуте периода юное дарование «шутов» Халме Алекси открыл счет встречи, ярко переиграв голкипера соперника, — 1:0, Джон Норман и Хенри Иконен записали на свой счет по голевой передаче.

В рамках второго периода «Куньлунь» успел вернуть равенство в счете на табло и быстро его потерять. На 10-й минуте тайма новоиспечённый защитник «Ред Стар» Райан Спроул поразил ворота соперника точным броском с располагающей для взятия ворот позиции — 1:1. Но уже через пять минут «Йокерит» вернул себе преимущество в счете, благодаря своему 34-летнему нападающему Марко Анттиле, который замкнул передачу своего партнера по звену на «пятаке», — 2:1.

Третий период повторил сюжетную линию второй 20-минутки и определил победителя встречи. В начале периода «Куньлунь» попытался склонить чашу весов в свою сторону, сравняв на непродолжительное время счет. Тайлер Вонг реализовал численное большинство своей команды — 2:2. Но по иронии судьбы стараний «Ред Стар» не хватило, чтобы выхватить два победных очка из рук стремящегося только к победе «Йокерита». Канадский защитник «шутов» Алекс Грант не встретил ни малейшего сопротивления со стороны соперника, когда вальяжно подкатывался к воротам Джереми Смита, благодаря чему смог спокойно пустить шайбу в открытый ближний угол — 3:2.

На данный момент финский «Йокерит» занимает седьмую строчку в рамках турнирной таблицы Западной конференции. За 24 матча регулярного чемпионата коллектив Лаури Марьямяки набрал 29 результативных баллов.