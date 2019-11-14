Якутск, 14 ноября 2019, 05:53 — REGNUM Боксёр из Якутии Василий Егоров попал в полуфинал чемпионата России. Он вырвал победу у обладателя Кубка страны Дмитрия Спивака из Пензы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Егоров выбил победу у Спивака со счётом 5:0. Следующим соперником заслуженного мастера спорта Василия Егорова будет Вадим Кудряков — чемпион России 2016 года. Он выступает за Крым.
Остальным боксёрами Якутии не удалось одержать победы.
Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены из Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире по боксу в Токио.