Ростов-на-Дону, , 23:44 — REGNUM Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин подтвердил наличие финансовой блокады клуба. По его мнению, в связи со сложившейся ситуацией будущее команды весьма туманно. Зарплата игрокам и тренерам не выплачивается уже три месяца, а региональные власти помочь клубу не стремятся.

«Бывает, что приходит момент когда наступает предел. До этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла», — цитирует наставника «Спорт-экспресс».

По словам Карпина, два года назад региональные власти пообещали клубу новую базу, передать стадион в управление клубу. Однако «все обещания повисают в воздухе».

ИА REGNUM напоминает, что ранее появилась информация о возможном уходе Карпина с поста главного тренера. Вместе с ним команду может покинуть ряд игроков основного состава.

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