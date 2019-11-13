Москва, , 21:57 — REGNUM Игроки российской сборной по футболу отказались играть отборочные матчи Евро-2020 в новой форме, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — сообщили в РФС.

Отметим, что рукава футболок выполнены в виде российского флага, только цвета расположены в обратном порядке: не белый, синий, красный сверху вниз, а красный, синий, белый, что напоминает флаг Сербии, а не России.

Форму шил adidas, и сейчас ведутся переговоры по изменению дизайна, сообщает «Чемпионат». Комментируя эту информацию, экс-пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян отметил:

«Но вообще, вряд ли они будут что-то переделывать: сотни тысяч маек уже произведены».

Напомним, Россия будет в отборочных матчах Евро-2020 играть 16 ноября с бельгийцами в Санкт-Петербурге и 19 ноября в Серравалле — с командой из Сан-Марино.

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