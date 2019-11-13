Копенгаген, , 22:48 — REGNUM Женская сборная Дании по футболу победила команду Грузии в отборочном туре на европейское первенство со счетом 14−0. Это вторая крупнейшая победа датчанок.

Стине Ларсен, Пернилле Хардер и Надия Надим оформили по хеттрику, а Николине Сёренсен — дубль. Победа в матче с Грузией означает, что Дания продолжает оставаться сборной с наибольшим количеством очков в своей группе и может уверенно претендовать на выход в плей-офф европейского чемпионата 2021 года. В первом матче с Грузией, который проходил в Тбилиси еще в октябре, датчанки также одержали победу со счетом 2−0. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Крупнейшую свою победу женская сборная Дания по футболу одержала в 2009 году — тоже в мачте с Грузией. Тогда перевес в пользу датчанок составлял 15 голов.