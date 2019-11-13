Челябинск, , 19:44 — REGNUM В Челябинске на территории стадиона «Локомотив» будет создан физкультурный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава области Алексей Текслер и руководитель всероссийского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Юрий Нагорных встретились и обсудили различные вопросы, в том числе прошлое и будущее этого стадиона .За последние десять лет в объект было вложено более 200 млн рублей. Прошла масштабная реконструкция.

В 2020 году стадиону исполнится 65 лет. В ближайшие два-три года его ждёт модернизация. Среди прочего построят и новый комплекс.

«Знаю, что на территории стадиона планируется возведение физкультурного комплекса. Эту инициативу мы, безусловно, поддерживаем», — сказал Текслер.