Лима, , 15:51 — REGNUM Бывший президент Федерации футбола Перу Мануэль Бурга пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Бургу, поскольку нашла «явные доказательства» того, что он получил (или ему обещали) взятку в размере €6 млн.

Незаконное обогащение было связано с коммерческими правами Кубка Америки и Кубка Либертадорес. Отмечается, что, помимо отстранения, Бурга наказан штрафом в размере на €1 млн.

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