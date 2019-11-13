Москва, , 15:30 — REGNUM Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 13 ноября сообщает «Чемпионат».

Гончаренко получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за оскорбления в адрес арбитров, допущенные им в перерыве матча 16-го тура с «Сочи».

"КДК принял решение дисквалифицировать Гончаренко на два матча чемпионата России, один матч — реальная дисквалификация, один — условная», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Он добавил, что Гончаренко также заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, ему назначен испытательный срок до конца сезона

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура (РПЛ) со счётом 3:2.

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