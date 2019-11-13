Эдинбург, Великобритания, , 15:15 — REGNUM Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит ближайшие матчи сборной Шотландии из-за травмы. Об этом сообщает Daily Record.

Эндрю Робертсон Антон Зайцев

По информации издания, Робертсон получил травму лодыжки и будет отсутствовать в течение ближайших двух недель.

Таким образом, он пропустит матчи отборочные матчи сборной Шотландии с Казахстаном и Кипром. При этом он будет присутствовать на сборах национальной команды.

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